Batman'da intihar girişiminde bulunan genç kız son anda kurtarıldı

Olay, Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 17 yaşındaki genç kız 8 katlı bir binanın çatısına çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri atlamakta ısrarlı olan genç kız için aşağıda branda açmaya çalışırken, vatandaşların korkulu bakışları arasında son bir hamle daha yaparak aşağıya atlamak için sarkan kızı çatıya çıkan iki vatandaş yakalayarak kurtardı.

Daha sonra ambulansa bindirilen kız, ani bir hareketle ambulanstan atlayıp kaçtı. Kaçan kızın arkasından koşan polis, kızı yakalayarak tekrar ambulansa aldı. İntihar girişiminde bulunan genç kızın iki gün önce de aynı apartmana gece saatlerinde çıkarak intihara kalkıştığı öğrenildi.

Abdulaziz Karataş - Osman Arslan