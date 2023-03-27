Batman'da iş kazası ucuz atlatıldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Alınan bilgilere göre, Batman'da yaşanan olayda elektrik sobasına dökülen tiner sebebiyle ufak çaplı yangın çıktı. İşyeri çalışanları tarafından elektronik parçanın ısıtılması sırasında masa üzerindeki tinerin sobanın üzerine düşmesiyle tiner alev almaya başladı. Oluşan alevlere hemen müdahale eden çalışanlar yangını büyümeden kontrol altına almayı başardı. Olayda herhangi bir yaralanma oluşmazken küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangın anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Osman Arslan



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