Batman'da iş makinesi kaza yaptı: 2 yaralı

Kaza, Batman merkeze bağlı Batı Raman yolu Yakıtlı köyü yakınlarında meydana geldi. İş makinası seyir halinde ilerlerken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mehmet Barış Zerooğlu

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