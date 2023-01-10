İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Batman'da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Batman'da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
Batman'da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Sultan Dağı'nda ulaşıma kapanan Dörtbölük grup köy yolu, şantiye ekiplerinin çalışmalarıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Geçtiğimiz günlerde Batman'ın Sason ilçesinde yüksek rakımlı yerlerde etkili olan kar yağışı, Dörtbölük grup köy yollarını ulaşıma kapatmıştı. Yolları ulaşıma kapanan köylülerin yardım talebi üzerine harekete geçen Batman İl Özel İdaresine bağlı ilçe şantiye ekipleri, yürüttükleri çalışmaların ardından grup köy yolunu temizleyerek tekrar ulaşıma açtığı öğrenildi. Gece oluşan buzlanmalara dikkat çeken ekipler, Dörtbölük grup köy yolunu kullanan araç sürücülerinin, güzergah boyunca meydana gelebilecek ani yağış ve buzlanmalara karşı dikkatli olmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyardı.

Ekrem Aktaş

 

 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.