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Batman'da kaşla göz arasında cep telefonu hırsızlığı

Batman'da kaşla göz arasında cep telefonu hırsızlığı
Batman'da kaşla göz arasında cep telefonu hırsızlığı

Batman’da bir kadın girdiği dükkanda kaşla göz arasında bir cep telefonu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Batman'da kaşla göz arasında cep telefonu hırsızlığı - Tıkla İzle

Diyarbakır Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu mağazasında yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Cep telefonu mağazasında bulunan görevlinin bir anlık dalgınlığını fırsata çeviren kadın, kaşla göz arasında tezgahta bulunan bir cep telefonunu alarak çantasına koydu. Hırsızlık olayını gerçekleştiren kadın mağazadan hızla uzaklaşırken, tezgahın üzerindeki cep telefonunun olmadığını fark eden mağaza görevlisi güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayını kadının gerçekleştirdiğini tespit eden mağaza görevlisi durumu polise bildirdi.
Polis, telefonu çalan hırsızın yakalanması içi çalışma başlattı.

Osman Arslan
 

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