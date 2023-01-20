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Batman'da köprüden uçan otomobilde ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Batman'da köprüden uçan otomobilde ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Batman'da köprüden uçan otomobilde ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Batman'ın Beşiri ilçesinde köprüden düşen otomobilde ölü sayısı 3’e yükseldi. Kazada ağır yaralanan vatandaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde 56 AAJ 321 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek köprüden aşağı düşmüştü. Olay yerinde Hayrettin Yiğitter, Abdurrahman Türksoy (70) hayatını kaybetmişti. Ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Naci Kılıç (65), Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Abdulaziz Karataş - Osman Arslan - Ekrem Aktaş - Mehmet Turgut Tayuzak

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