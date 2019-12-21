İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batman'da korkutan yangın: dumanlar gökyüzünü kapladı

Batman'da korkutan yangın: dumanlar gökyüzünü kapladı
Batman'da korkutan yangın: dumanlar gökyüzünü kapladı

Batman'da 8 katlı bir iş merkezinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yaklaşık 1 saat süren yangın, güçlükle kontrol altına alındı.

Turgut Özal Bulvarı'ndaki 8 katlı iş merkezinin son katında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle binadakiler tahliye edilirken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Batman Belediyesi ile Türkiye Petrolleri itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda iş merkezinin çatısı, kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Osman Arslan-Ekrem Aktaş
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.