İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Batman'da korona virüsten ölen kadının ikizleri sezaryenle alındı

Batman'da korona virüsten ölen kadının ikizleri sezaryenle alındı
Batman'da korona virüsten ölen kadının ikizleri sezaryenle alındı

Batman’da 45 gün önce korona virüse yakalanan ve hastanede tedavi altına alınan 8 aylık hamile kadın ikizlerini göremeden hayatını kaybetti. Entübe edilmeden önce ikizleri sezaryenle alınan anne, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Batman’da korona virüsten ölen kadının ikizleri sezaryenle alındı - Tıkla İzle

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüs tedavisi gören ve durumu ağırlaşan 8 aylık hamile kadının ikiz bebekleri sezaryenle alındı. Entübe edilen kadın, hayatını kaybetti. Batman merkeze bağlı Demirlipınar köyünde yaşayan 2 çocuk annesi ve 8 aylık hamile Fatma Doğan (31), yaklaşık 45 gün önce korona virüse yakalandı. Durumu kötüleşince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, burada tedaviye alındı. Ağırlaşan Doğan'ın biri kız biri erkek, ikiz bebekleri sezaryenle alındı.

“Fatma Doğan'ın aşız olduğu tespit edildi”

İkizler yeni doğan servisinde kuvöze konulurken, entübe edilen Doğan, dün yaşamını yitirdi. Doğan'ın aşısız olduğu ve bu yüzden entübe edildiği ve vefat ettiği öğrenildi. Fatma Doğan'ın cenazesi Batman merkeze bağlı Demirlipınar köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Abdulaziz Karataş - Osman Arslan
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.