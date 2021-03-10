Batman'da öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü 24 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza Batman'ın Sason ilçesi Gürgenli köyü yolunda meydana geldi. Öğrencileri okula getiren okul servis sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atıp uçuruma yuvarlandı.

Meydana gelen kazada 2 öğrenci olay yerindi hayatını kaybederken 7'si ağır 24 kişi yaralandı. Olay yerine Batman'dan ambulanslar sevk edildi. Yaralılar vatandaşlar tarafından olay yerinden çıkartıldı. Yaralılar Sason Devlet Hastanesi ve Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'daki kazada 2 kardeş hayatını kaybetti

Batman'ın Sason ilçesi Gürgenli köy mevkiinde meydana gelen kazada 2 kişinin öldüğü 24 kişin yaralandığı kazada hayatını kaybedenlerin kardeş oldukları öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Öğrencileri taşıyan minibüs 300 metreden uçuruma yuvarlandı. Minibüste bulunan 7'si ağır 24 kişi yaralandı, 2 kişi ise hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 18 yaşındaki Selim Barlık ve 16 yaşındaki Yasemin Barlık'ın kardeş oldukları öğrenildi. Yaralıların tedavisi devam ediyor.

Osman Arslan- Ekrem Aktaş

