Batman'da otomobil kayganlaşan yolda şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Batman-Kozluk karayolunda kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü aşırı yağışlardan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Trafikteki diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Aracın içinde sıkışan iki kişi AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

Abdulaziz Karataş - Osman Arslan

İLGİLİ HABER Tur minibüsü şarampole uçtu: 20 yaralı

İLGİLİ HABER Şarampole yuvarlanan otomobildeki karı-koca yaralandı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.