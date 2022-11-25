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Batman'da otomobil kayganlaşan yolda şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Batman'da otomobil kayganlaşan yolda şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Batman'da otomobil kayganlaşan yolda şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Batman-Kozluk karayolunda aşırı yağışlardan dolayı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlanıp takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Batman-Kozluk karayolunda kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü aşırı yağışlardan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Trafikteki diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Aracın içinde sıkışan iki kişi AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

Abdulaziz Karataş - Osman Arslan

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