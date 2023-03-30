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Batman'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Batman'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
Batman'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Batman'da paten yapan üç gencin trafikteki tehlikeli hareketleri cep telefonu kameralarına yansıdı. O anları görenlerin yüreği ağzına gelirken, gençler tehlikeli yolculukta canlarını hiçe saydı.

Batman'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu - Tıkla İzle

Batman'da dün akşam saatlerinde lüks otomobilin arkasına takılarak yolculuk eden patenli üç genç, görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Patenli gençler, bu davranışlarıyla hem trafiği hem de kendi canlarını tehlikeye attı. Faciaya davetiye çıkaran gençler, bir süre otomobile asılarak devam ettikten sonra arkadan gelen otomobilin uyarmasıyla bıraktı. Üç gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Osman Arslan

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