Batman'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Batman'da dün akşam saatlerinde lüks otomobilin arkasına takılarak yolculuk eden patenli üç genç, görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Patenli gençler, bu davranışlarıyla hem trafiği hem de kendi canlarını tehlikeye attı. Faciaya davetiye çıkaran gençler, bir süre otomobile asılarak devam ettikten sonra arkadan gelen otomobilin uyarmasıyla bıraktı. Üç gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Osman Arslan

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