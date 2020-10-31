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Batman'da satırlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Batman'da satırlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Batman'da satırlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Batman'da kimliği belirsiz kişi tarafından satır ve bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay Batman kent merkezi Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. 35 yaşındaki Erkan Genç, iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan bir kişinin satırlı ve bıçaklı saldırısına uğradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Genç, kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

Osman Arslan
 

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