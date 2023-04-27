Batman'da silahlı kavga: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Huzur Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi çeşitli yerlerinden pompalı tüfekle yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Mehmet Barış Zerooğlu - Osman Arslan

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