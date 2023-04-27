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Batman'da silahlı kavga: 2 yaralı

Batman'da silahlı kavga: 2 yaralı
Batman'da silahlı kavga: 2 yaralı

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Huzur Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi çeşitli yerlerinden pompalı tüfekle yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Mehmet Barış Zerooğlu - Osman Arslan

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