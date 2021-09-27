Batman'da şüpheli paket içeresinde bomba parçaları çıktı

Batman Emniyet Müdürlüğü haber merkezine saat 21.54'de Gültepe Mahallesi Marangozcular Sitesi civarında şüpheli bir şahsın olduğu ihbarı üzerine giden ekipler, çevrede yapmış oldukları geniş çaplı araştırmalar neticesinde, yol kenarında şüpheli bir poşetin olduğunu tespit etti.

Çevre güvenliği alındıktan sonra bomba imha uzmanı eşliğinde kontrollü patlatma gerçekleştirildi. Şüpheli poşetin patlatılması sonrası, olay yerinde yapılan incelemelerde el bombasına ait parçalar tespit edildi.

Olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Osman Arslan

