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Batman'da tankerde gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı

Batman'da tankerde gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı
Batman'da tankerde gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı

Batman Hasankeyf kavşağında bir nakliyat şirketine ait fuel oil tankı, kaynak yapıldığı sırada sıkışan gaz sonucu patladı. Patlamada yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Olay, Batman Hasankeyf kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir nakliyat şirketine ait olduğu belirlenen fuel oil tankı, bir çalışanın kaynak yaptığı sırada gaz sıkışması sonucu patladı. Patlamada 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Abdulaziz Karataş - Osman Arslan
 

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