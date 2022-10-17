Batman'da tehlikeli yolculuk: 10 kilometre boyunca canlarını hiçe saydılar

Kozluk'ta dün akşam saatlerinde bir köy düğününden geldiği öğrenilen minibüs, yaklaşık 10 kilometrelik dar ve tehlikeli köy yolunda ilerledi. Minibüs üstünde bulunan 6 kişi 10 kilometre boyunca tehlikeli yolculuğu sürdürdü. Tehlikeli yolculuk bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Minibüsün içinde yer bulamayan gençler, dolmuşun üzerinde yolculuklarına devam ederken bazen yol kenarındaki ağaçlara da kendilerini sarktıkları görüldü. Yaklaşık 10 kilometrelik uçurum ve virajlarla dolu yolu son hız giden sürücü daha sonra gözden kayboldu.

Emrullah Işık



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.