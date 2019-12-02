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Batman'da terör operasyonunda 7 tutuklama

Batman'da terör operasyonunda 7 tutuklama
Batman'da terör operasyonunda 7 tutuklama

Batman’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 10 şahıstan 7’si tutuklanırken, 3’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan A.A.C, M.Y, E.K, H.Ç, M.E.Ö, M.Y. ile S.Ö, “örgüt üyesi olmak” suçuyla tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Emniyetteki 20 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Osman Arslan

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