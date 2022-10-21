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Batman'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 22 yaralı

Batman'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 22 yaralı
Batman'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 22 yaralı

Batman’da yolcu otobüsünün kum yüklü tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Kaza, Batman çıkışı Bismil yolu Batman Çayı Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Diyarbakır firmasına ait bir yolcu otobüsü Diyarbakır istikametinde seyir halindeyken kum yüklü tıra arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre otobüs şoförü hayatını kaybederken 4'ü ağır 22 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Yol, kaza nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Osman Arslan

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