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Batman'da trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı !

Batman'da trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı !
Batman'da trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı !

Batman-Kozluk karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kaza, Bıçakçı köyü yakınlarında meydana geldi. Batman'a taziyeye gitmekte olan henüz ismi öğrenilemeyen 72 AP 926 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçerek Kozluk istikametine gitmekte olan Eyüp Adanır kontrolündeki 44 PU 232 plakalı hafif ticari araca çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 11 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Veysel Günce (18) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Osman Arslan- Hüseyin Sakar


 

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