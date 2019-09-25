İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batman'da trafik kazası: 4 ağır yaralı

Batman'da trafik kazası: 4 ağır yaralı
Batman'da trafik kazası: 4 ağır yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde köy yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Doruk köyünde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, Seyfetullah Uslu (29) idaresindeki 23 HN 450 plakalı araç ile karşı yönden gelen 15 PL 424 plakalı araç çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Metin Çoban (16), Süleyman Orak (70), Seyfetullah Uslu (29) ve Ruken Kaynak, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gercüş Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan 4 kişi, Batman Bölge Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Serhan Öner

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.