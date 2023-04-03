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Batman'da trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Batman'da trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Batman'da trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Batman’da meydana gelen trafik kazası saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

Batman’da trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, kaza, Dolum Caddesinde meydana geldi. Özel otomobil sağ şeritten sokağa girmeye çalıştığı esnada, sollamaya çalışan hafif ticari araç özel otomobilin üzerine çıkarak durdu. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazada yaralanan olmazken çarpışmanın etkisiyle kaldırıma savrulan iki araçta da maddi hasar oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Osman Arslan

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