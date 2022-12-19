Batman'da traktörle kamyonet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Batman Karayolu Samanyolu mevkiinde sabah saatlerinde oluşan yoğun sis bulutu kazaya neden oldu. Sürücüsü belirlenemeyen 23 P 4121 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen traktör çarpıştı. Yaşanan feci kazada traktör kullanılamaz hale gelirken, sürücüsü ağır yaralandı. Vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada can kaybı yaşanmazken, yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Emrullah Işık

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