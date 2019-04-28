Batman'daki saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Aydınkonak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kalaşnikof, pompalı tüfek ve tabanca ile Emin S.'ye ait eve gerçekleştirilen silahlı saldırının cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Saldırı anında görüntülere takılan iki kişinin ellerindeki silahlarla bir çöp konteynerinin arkasında mevzi aldıkları ve Emin S.'ye ait eve ve otomobiline ateş ettiği anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, Emin S.'ye ait ev ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Saldırının nedeni henüz öğrenilemezken, polis ekiplerinin saldırı olayı ile ilgili geniş çaplı incelemesi devam ediyor.

Hüseyin Sakar - Osman Arslan