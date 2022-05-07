Batman'ın PKK ile mücadeledeki ilk şehidi unutulmadı

Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Sason'un ilk şehidi Güvenlik Korucusu Mehmet Salih Çelik'in yakınlarının katıldığı anma programında, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Teröristlerin köyü basması sonucu evlere girmeye çalıştıklarını belirten şehidin kardeşi Resul Çelik, "Teröristler düzenledikleri köy baskınında bizleri çocuklarımız ile birlikte yok etmek için kalabalık bir grup ile saldırı düzenledi. Burada 1992'de ağabeyim şehit oldu. Ağabeyim PKK ile mücadelede Batman'ın ilk şehididir. Ayrıca bu köyde teröristlerin mayın döşemesi sonucu bir yakınımız da şehit oldu. Teröristler, 17 defa köyümüzü bastı. 3 korucumuz da yaralanarak gazi oldu. Biz onlara hiç bir zaman geçit vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Bizleri çoluk çocuk demeden taradılar. Bu kapıda da gördüğünüz gibi halen mermilerin izi duruyor. Bu kapıyı açtığımız gibi bizleri taradılar. Bütün çocuklarımızda içerideydi. Bu kapıda tam 10 mermi izi halen duruyor” dedi.

“Teröristler köye 300 kişilik grupla saldırdı”

Şehit yakınları olarak Sason'un ilk şehidini anmak için bir araya geldiklerini belirten Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, teröristlerin köye 300 kişilik gurupla saldırdıklarını belirtti. Çelik, “Şehit yakınları olarak, ilk şehidimizi anmak için buradayız. Korucumuzun şehit edildiği yerdeyiz. Devletin yanında terörle mücadele etmeye çalışan ilk korucuların köyüne baskın düzenleniyor. Teröristler 300 kişilik grupla saldırıyorlar. Çoluk çocuk demeden sizlerin gördüğü gibi kapıda mermi izleri görünüyor. İçeride de pencerelere de roket ve el bombaları ile saldırdılar. Bu köyde o zaman 3 kişi şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimiz teröristlere hiç bir zaman geçit vermedi. Allah'ın izniyle bundan sonra da teröristlere geçit vermeyecek. Ayrıca buradan Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza seslenmek istiyoruz, Kandil'in ağzıyla oturup kalkan, terörist cenazelerine utanmadan katılan o kravatlı teröristleri mecliste görmek istemiyoruz” diye konuştu.

Ekrem Aktaş