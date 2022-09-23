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Batmanlı şehit ailesi 28 yıl sonra 'şehadet belgesi' aldı, şehidin mezarına gitti

Batmanlı şehit ailesi 28 yıl sonra 'şehadet belgesi' aldı, şehidin mezarına gitti
Batmanlı şehit ailesi 28 yıl sonra 'şehadet belgesi' aldı, şehidin mezarına gitti

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Hatay’ın Hassa ilçesi Suriye hudut karakolunda vatani görevini ifa ederken terhisine bir gün kala şehit olan Piyade Er Nihat Özcan’ın ailesine 28 yıl sonra "şehadet belgesi" takdim edildi.

Batmanlı şehit ailesi 28 yıl sonra 'şehadet belgesi' aldı, şehidin mezarına gitti - Tıkla İzle

28 yıl sonra Şehit Piyade Er Nihat Özcan'ın şehadet belgesinin alınması aileye manevi bir güç verdi. Şehit Piyade Er Nihat Özcan'ın şehadetinin 28. yılında şehidin annesi Naime Özcan adına vekili avukat İsmail Kılıç, şehidin kardeşi Şeyhmus Özcan adına vekili avukat Tamer Mahmutoğlu ve avukat Nihat Kılıç, iki ayrı avukatla iki ayrı mahkeme kararı ile Türk milleti adına verilen kararla Şehit Piyade Er Nihat Özcan'ın şehadet belgesi davasını kazandılar.

Batman 14. İÜS ÜS Komutanlığı Garnizon Komutanı Hava Albay İhsan Kaplan eşi ile birlikte Şehit Piyade Er Nihat Özcan'ın kardeşi Şeyhmus Özcan'ı evinde ziyaret ederek şehadet belgesini teslim etti. Şehidin kardeşi Şeyhmus Özcan ise şehitleri Nihat Özcan ile gurur duyduklarını ifade etti.

Özcan, “Bin canımız olsa bu bin canı da gözümüz kırpmadan bu cennet vatan için feda ederiz. Ve Allah'ın izniyle de hiçbir hainin gücü bu ülkeye yetmeyecek. O yüzden kimse sevinmesin. Biz, kanımızın son damlasına kadar bu vatan için canımızı veririz. Allah devletimize zeval vermesin” ifadelerinde bulundu.

Abdulaziz Karataş - Osman Arslan
 

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