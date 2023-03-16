Batshuayi oyuna devam edemedi

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, Sevilla ile karşılaşıyor. Mücadeleye 11'de başlan Michy Batshuayi, 16. dakikada hızlı gelişen atakta bacağını tutarak bir anda kendini yere bıraktı. Hakem Michael Oliver düdüğünü çalarken, sahaya sağlık ekipleri çağrıldı. Sedyeyle kenara gelen Batshuayi'nin yerine Joshua King, oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Belçikalı forvetin kenara getirilirken moral alkışı verdi.

İsmail Yasin Akçın - Mehmet Şirin Topaloğlu

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