Batshuayi seriye bağladı

Beşiktaş'ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Karagümrük deplasmanında 39. dakikada kazanılan penaltıda topu ağlara gönderirken, bu sezon ilk kez üst üste 3 maçta fileleri havalandırmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip bu golle karşılaşmada 1-0 öne geçerken, Batshuayi de bu sezonki gol sayısını 9'a yükseltti. İkinci yarının ilk maçı olan Çaykur Rizespor karşısında gol sevinci yaşayan Batshuayi, geçtiğimiz hafta iç sahada oynanan Gaziantep FK mücadelesinde de karşılaşmanın tek golünü atarak takımına galibiyeti getirmişti. Karagümrük karşısında 39. dakikada kazanılan penaltıda fileleri havalandıran Belçikalı oyuncu, üst üste 3 maçta gol sevinci yaşadı. Batshuayi en son 2016-2017 sezonunda üst üste 3 lig maçında gol atmayı başarmıştı. Chelsea forması giydiği dönemde ligin son 3 maçında da gol atan Batshuayi, o sezon kaydettiği 5 golün 4'ünü ligdeki son 3 mücadelede atmayı başardı. Batshuayi, son 2 maçta attığı 2 golle, takımına 1-0'lık skorlarla 6 puan kazandırdı.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu