Batuhan Yaşar: 'Amerika Türkiye'den ne istiyor'

Yaşar, S-400 takvimi ve F-35 ile ilgili merak edilen hususları da köşesine taşıdı.

Batuhan Yaşar'ın yazısının tamamı şöyle:

"Türk-Amerikan ilişkileri hep fırtınalı dönemler yaşadı..

Yeni değil..

Türkiye, Johnson mektubu ile açıkça ve çirkin bir dille tehdit edilmişti..

1950'lerden beri 70 senedir ilişkilerin yönünü, dozunu hep Washington belirledi..

Bizimkisi ‘tek taraflı bir aşk hikâyesine' benziyor..

ABD parmak sallar, tehdit eder ve ambargo uygular..

Stratejik ortaklık onlar için tam da bu demek..

Çekiç güçten beri PKK'nın desteklenmesi mesela..

FETÖ konusu..

Menbiç'te 3 yıldır devam eden oyalamaca..

Yine masada irili ufaklı önemli başlıklar var..

Yaz aylarının sıcak geçeceğini şimdiden görebiliyoruz..

ABD, TÜRKİYE'DEN NE İSTİYOR?

1- İran ambargosuna kayıtsız şartsız uy.. Bir damla petrol veya doğalgaz alma..

2- S-400 alımını hemen iptal et.. (Komisyon filan kurulmasına gerek yok)

3- İsrail ile iyi geçin.. Yakında İsrail-Filistin barış planı açıklanacak.. Sesini çıkarma..

4- Suriye'de güvenli bölge ABD kontrolünde olacak.. YPG ile çalışacağız..

TÜRKİYE, ABD'DEN NE İSTİYOR?

1- İran benim komşum.. Diğer ülkelerden farklıyız.. Boru hattı var.. Anlaşmalar var.. Muafiyet devam etsin..

2- S-400 konusunda komisyon kuralım.. Her şeyi tartışalım, konuşalım.. Endişelerinizi giderelim..

3- Menbiç sözünü artık tut.. Suriye'de güvenli bölge tamamen Türkiye'nin kontrolünde olmalı..

4- Hiç olmazsa FETÖ dosyasının kapağını bari kaldır..

İki taraf da, ne bir adım geri, ne de bir adım ileri kıpırdıyor..

Ama her şeye rağmen hatlar açık..

S-400'LER 3'ÜNCÜ BİR ÜLKEYE Mİ GİDECEK?

Böyle bir bilgi elimizde yok..

Sorduk araştırdık:

-“Anlaşmaya göre ilk parti S-400'ler temmuz ayında teslim edilecek.. 3'üncü ülkeye gönderilmesi hiç konuşulmadı..”

-“Rusya ile yaptığımız anlaşma açık.. Teknoloji transferi gerçekleştirilecek.. Bu konu imza ile güvence altına alınmış durumda..”

Evet işin ABD boyutu var ama birileri ‘Rusya nasıl olsa cebimizde' sanıyor..

Böyle bir durum yok..

Yeri gelmişken belirtelim..

Rusya ile çalışmak, anlaşmak hiç de kolay değil..

5'inci nesil savaş uçağı konusunda Rusya kaynaklı haberler çıkıyor..

Ulaştığımız bilgilere göre;

Bu konuda ne Rusya ne de Çin ile herhangi bir ‘irtibat' ve ‘görüşme' oldu..

F-35'İN ALTERNATİFİ MMU

Bir sürü dedikodu duyabilirsiniz..

Bunlara itibar etmenin anlamı yok..

ABD, F-35'leri vermezse Türkiye ölüp-bitmez..

Acil ihtiyaç içinde de değil..

F-16 ve Phantom'lar işini fazlasıyla görüyor..

Bir an evvel 5'inci nesil Millî Muharebe Uçağını (MMU) geliştirme peşinde..

-Motoru için TEI zaten çalışıyor..

-İngiliz BAE hâlen devrede..

-Ukrayna ile bazı görüşmeler var..

-İngiliz Rolls Royce ile yola devam edilebilir.. Bazı sıkıntılar vardı.. Aşılmaya çalışılıyor..

TÜRKİYE YAPTIRIMLARA GÖĞÜS GEREBİLİR Mİ?

ABD açıkça tehdit etti..

Türkiye'nin S-400'lerle ilgili bütün tekliflerini elinin tersiyle itti..

-“F-35'ler uçarken S-400 sistemi şöyle olsun..”

-“Hayır..”

-“Bakın S-400 sistemi F-35'in bilgisayarındaki bilgilere ulaşamayacak.. Sistem Rusya'ya bağlı çalışmayacak..”

-“Ben anlamam.. ABD'nin düşmanlarına yaptırımlar yasasını (CAATSA) devreye sokarım..”

CAATSA'da 12 ayrı yaptırım alanı var..

Hangi yaptırımların uygulanacağına başkan karar veriyor..

Amerika daha önce de yaptırımlar uyguladı..

1974-1978 yılları arasında mesela..

Kimse kimseyi kandırmasın..

Zaten uzun zamandır örtülü ambargo devam ediyor:

Türkiye'nin istediği silah sistemleri ve F-16 akıllı mühimmatları verilmiyor..

Dolar savaşlarında başımıza gelenler de 10 yıl önce falan olmadı..

-Türkiye'nin, GEZİ'de mezhep savaşı..

-15 Temmuz öncesinde PKK vasıtasıyla iç savaş..

-Ağustos 2018'de ekonomik savaşla ipi çekilmek istendi..

Hiçbiri para etmedi..

Şimdi de CAATSA ile tehdit ediliyor..

Baş edemeyecek olsa çoktan S-400'lerden vazgeçerdi..

Ama son ana kadar beklemek lazım..

Bir orta yol, anlaşma zemini hâlâ bulunabilir..

Daha önümüzde ‘çok uzun' iki ay daha var...

BAŞIMIZ DÖNÜYOR

IDEF'19'da millî silah sistemlerini gördük.. Gururlandık..

Ne noktalara gelmişiz? Bunları hayal bile edemezdik..

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir gün geçmiyor ki Twitter'dan yeni proje duyurmasın..

Yakında Hürjet de havalanacak..

ATAK'a abi geliyor..

TCG Anadolu Gemisi ile caydırıcılığımız daha da artacak.. Savaş uçakları inip kalkabilecek..

Füze sistemlerinde zaten başka bir aşamaya çoktan geçildi..

Okudukça, gördükçe, izledikçe Türkiye'nin morali tavan yapıyor..

“BAĞIMLI ASKER” İŞE YARAMAZ

Millîleşme lafla olmuyor..

Somutlaştırmak lazım.. Bu da yerli silah sanayi ile mümkün..

-Kendi askerini, yabancı ülkelerin ürettiği silahlara bağımlı kılarsan ne kadar millîyim desen de millî olamazsın..

Türkiye artık her alanda kendi silahlarını üretebiliyor..

5'inci nesil savaş uçağımızın uçtuğunu da hep birlikte göreceğiz..

Evet zor günler bekliyor..

Ama biz ne keskin virajlar döndük birlikte..."