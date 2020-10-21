Batuhan Yaşar: 'İşte Anayasa Mahkemesinin Engin Yıldırım kararı...'

Batuhan Yaşar'ın "İşte Anayasa Mahkemesinin Engin Yıldırım kararı.." başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Olay soğutularak kapatılacak..

Evet Anayasa Mahkemesinin verdiği karar tam da bu..

Daha doğrusu Yüksek Mahkeme Başkanı böyle uygun görmüş..

Birazdan bütün detayları kelime kelime, cümle cümle okuyacaksınız..

‘MASUM BİR TWEET'

Engin Yıldırım ‘yürüyüş yaparken' bir anda ışıklar yanmış..

O da duygulanmış, etkilenmiş, ürpermiş..

Dayanamamış basmış tweetin tuşuna..

Kastı ‘Hukukun ışıklarının' yandığını vurgulamakmış..

Sokaktan geçen 10 kişiyi durdurup sorun, 10'u da ‘darbe iması' der..

Araştırırken yeni şeyler de öğrendik..

Engin Yıldırım'ın ‘yürüyüş' yaptığını mahkemedeki arkadaşları da o akşam öğrenmiş..

Böyle düzenli yürüyüşler yaptığı bilinmiyormuş..

Daha da bomba haber ne biliyor musunuz?

O akşam o tweet atılırken Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da oradaymış..

3,5 saatlik toplantıda üyelere kendisi söylemiş..

O zaman akıllara şu soru geliyor:

Başkan Bey o tweetten haberdar mıydı?

ÖNCE BİSİKLET SONRA TWEET

Bisiklet olayı ve ‘darbe' imalı tweetin aynı kişiden çıkması sıkıntılı..

Engin Yıldırım zaten hukukçu değil..

Ama geçmişte de hukukçu olmayan kişiler Yüksek Mahkeme üyesi oldular diyeceksiniz..

Evet doğru..

Üye Engin Yıldırım ‘bisiklet' tartışmasında da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya cevap vermişti..

‘Ağır hukukçu abi' havalarına girerek hem de..

Hâlbuki Bakan Soylu eleştirilerini Başkan Arslan'a yöneltmişti..

-Engin Yıldırım'a ‘çık Başkan'ı savun' diyen mi oldu?

-Zühtü Arslan adına bu açıklamaları yapması mı istendi?

-Mahkeme Başkanını ‘koruma moduna' girmesini kim talep etti?

Yüksek Mahkemede son dönemde kararların 8'e 8 çıktığını yazmıştık..

Başkanın ‘süper' oyu bir süredir sonucu belirliyor..

Yani Başkan Zühtü Arslan ne derse o oluyor..

İNGİLTERE ETKİSİ

Yüksek Mahkemede İngiltere'de eğitim almış 3 üye var..

Anlatılanlara göre bu üçlünün arasından su sızmıyormuş:

Başkan Zühtü Arslan

Üye Engin Yıldırım

Üye Muhammed Emin Kuz

Son dönemde çok dikkat çeken iki iptal geldi..

Güvenlik Soruşturması şartı iptal edildi..

(FETÖ ve PKK'lılara kamuda çalışabilmelerinin önü açıldı yorumları yapıldı.)

Ardından da şehirler arası yollarda gösteri yapılamaz hükmü geçersiz kılındı..

Her iki olayda da aynı isimler blok hâlinde oy kullandı..

ZÜHTÜ ARSLAN OYLAMA YAPTIRMADI

Peki tam 3 saat 34 dakika süren toplantıda neler konuşuldu?

Başkan ilk sözü olayın kahramanı üye Engin Yıldırım'a verdi..

O da yürüyüşe çıktığını, ışıklar birden yanınca etkilendiğini ve o tweeti attığını söyledi..

Maksadını aştığından dem vurup hukukun ışıklarını kastettiğini filan ifade etti..

Sonra diğer üyeler konuştu..

Hem 14. Ceza Mahkemesinin verdiği kararı, hem de Engin Yıldırım'la ilgili görüşlerini belirttiler..

Birçok üye Engin Yıldırım'la ilgili Başkan'a dönerek şu hatırlatmayı yaptı:

-“Sizin resen soruşturma açma yetkiniz var..”

Üyeler Başkan Arslan'dan “soruşturma açmasını” istediler..

Bazı üyeler de Engin Yıldırım'ın kendi adına soruşturma isteme hakkını hatırlattı..

Başkan Arslan bunların hiçbirini dikkate almadı..

Soruşturmaya mahal bir durum olmadığını söyledi..

Teamüllere göre Başkanın her hâlükârda oylama yaptırması gerekiyordu..

Ama yaptırmadı..

‘ÖNEMSİZ VE BASİT' BİR KONU

Saatlerce süren toplantıda herhangi bir kararın çıkmaması üyeleri de şaşırtmış..

Başkan Zühtü Arslan konuşmak için toplantının sonunu beklemiş..

Engin Yıldırım'ın attığı tweetin çok abartılmaması gerektiğini ifade etmiş..

Ardından da:

-“Soruşturma açılmasına gerek görmüyorum” demiş..

Hatta Başkan Bey olayı o kadar basite indirgemiş ki..

“Bu da soruşturulur mu canım”a kadar getirmiş..

Bu sözler üzerine üyeler hayret ifadeleri ile birbirlerine bakmışlar:

“Madem böyle olacaktı, peki biz niye toplandık” eleştirileri yükselmiş..

OYLANSAYDI SORUŞTURMA AÇILIRDI

Toplantıdaki havanın öncekilerden farklı olduğu söyleniyor..

“Başkan oylama yaptırsaydı Engin Yıldırım'a soruşturma açılırdı” deniliyor..

‘Sonuçsuz toplantının' neden basına haber verildiği de sorgulanıyor:

“Çok önemli toplantı yapacağız, açıklaması yapılıyor, ardından da suskun kalınıyor..”

Engin Yıldırım'a soruşturma açılsaydı bir üye bu konuyla ilgili rapor hazırlayıp genel kurula sunacaktı..

Ve Engin Yıldırım 3 seçenekle karşı karşıya kalacaktı:

1-Üyelikten çıkarılmaya davet..

2-Uyarı ve kınama cezası..

3-Herhangi bir kovuşturmaya yer olmadığı..

Hemen belirtelim Engin Yıldırım'a ceza verilmesi için 3/2 çoğunluk gerekiyor..

Ayrıca soruşturma karar yetkisi yine Başkan'a ait..

Bazı üyeler 14. Ceza Mahkemesi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istemiş..

Başkan bu konuda da oylama yaptırmamış..

Hem Engin Yıldırım hem de 14. Ceza Mahkemesi için şöyle demiş:

-“Suskun kalalım.. Bekleyelim..”

Bakalım Yüksek Mahkeme Başkanı, Engin Yıldırım konusunu gerçekten kapatabilecek mi?

Anayasa Mahkemesinin geçmişi can sıkıcı olaylarla dolu..."