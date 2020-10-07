Batuhan Yaşar: "İşte yerli aşının tüm detayları.."

Batuhan Yaşar'ın yer aşının detayları ile ilgili yazısının tamamı şöyle:

"Türkiye müthiş bir başarı hikâyesi yazdı..

Pandemi ile mücadelede yıldızlaşan ülkeler arasına girdi..

Yanlış anlaşılmasın bu yorum bana ait değil..

Dünya Sağlık Örgütünün son raporundan:

-“Türkiye büyük bir hızla salgını kontrol altına aldı..”

-“Ölüm oranlarını dünya ortalamasının çok altında tutmayı başardı..”

Fransa hâlâ ekipman konusunda büyük sıkıntılar yaşıyor..

Yeterli maske yok..

Hastaneler hasta kabul etmiyor..

Boş yatak zaten yok..

Telefonlar hastaların yüzünüze kapanıyor..

“Evinizde bekleyin” diyorlar..

Peki Türkiye'nin filyasyon yapan 3 ülkeden biri olduğunu biliyor musunuz?

Eminim biliyorsunuzdur..

Ama ‘Türkiye düşmanı' Tabipler Birliği bilmiyor..

Bildiği tek şey Türkiye'yi kötülemek..

‘Kendi ülkesini' sırtından hançerlemeyi çok iyi biliyor..

Neden ‘Tabipler Birliği' denilince akla terör örgütleri geliyor?

Yahu sen işinle uğraşsana..

Covid mücadelesinde bir şeylerin ucundan tut..

Bilimsel çalışma yap..

Aşı bul aşı..

Yok, olmaz..

Siyaset dururken..

Terör örgütlerine destek olmak varken ne aşısı!

Neyse konuşmaya bile değmez..

Dünyada sadece Güney Kore, Almanya ve Türkiye filyasyon yapıyor..

Diğerleri salmış çayıra..

Devasa ülkeler, ileri Batı demokrasileri pandemi karşısında çaresizler..

DSÖ raporunda başka önemli vurgular da var..

Türkiye'nin pandemi ile mücadele stratejisinden övgüyle bahsediliyor:

-“Birçok ülkeden farklı olarak Türkiye, koruyucu malzeme, ilaç ve tıbbi ekipman konusunda eksiklik yaşamamıştır..”

-“Zengin ülkeler arasında yer almamasına rağmen yaptığı cömert yardımlarla dünyanın takdirini kazanmıştır..

“AŞI EN ÖNEMLİ HEDEFİMİZ”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca pandemi mücadelesini çok iyi yönetti..

Hakkını teslim edelim..

Bütün Türkiye heyecanla yerli Covid-19 aşısını bekliyor..

Türkiye de dâhil sadece bir kaç ülke Covid-19 aşısı üzerinde çalışıyor..

Bunlar gurur verici gelişmeler..

Sağlık Bakanı Koca'ya ‘Aşı'da kamuoyunun merak ettiği soruları yönelttik:

-Sayın Bakan Türkiye yeniden aşı üretebilecek mi?

-“Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'yle önümüze koyduğumuz en önemli hedef; ilaç, aşı, tıbbi malzeme ve cihazda dışa bağımlılığı bitirmekti. Stratejik ürünler olarak tanımladığımız ilaç, aşı, malzeme ve cihazların yerlileşmesi ve millîleşmesi adına bu süreçte çok önemli adımlar attık. Pandemi öncesinde özellikle aşı konusunda Kore, Küba, Bangladeş, Endonezya ve Avrupa'daki önemli merkezlerle yürüttüğümüz ortak çalışmalar oldu. Bu süreçte önemli birikimler edindik.”

ABD, ÇİN, RUSYA VE ALMANYA KULVARI

-Covid aşısında hayvan deneyleri geride bırakıldı, sonuçları nasıl değerlendirmek gerekir?

-“Şimdi çok önemli bir adım daha var önümüzde. Covid aşısı geliştirmek için Almanya, Çin, İngiltere, Rusya, ABD gibi ülkelerle birlikte biz de kulvardayız. Bakanlık olarak teknolojik, mali ve insan gücü anlamında tüm imkânlarımızı bu işe yönlendirdik.

Covid-19'a yönelik toplamda 13 aşı çalışmamız var. 3 aşımız insan denemeleri aşamasına geldi. Hayvan denemelerinde olumlu sonuçlar aldık. Yerli Covid-19 aşımızın challenge (meydan okuma) çalışmasında 10 transgenik hayvan aşılandı. Kontrol grubundaki 9 hayvana ise aşı yapılmadı. Sonuçlar şöyle: İki hafta sonra her iki gruptan aşı yapılan 10 hayvanda virüs verildiği hâlde herhangi bir ölüm olmadı, akciğerlerinde de virüs tespit edilmedi. Oysa kontrol grubunda, yani aşı yapılmayan ve virüse maruz bırakılan 9 transgenik hayvanda bambaşka sonuçlar gördük. Bunlardan 4'ü öldü, 5'inin akciğerlerinde de virüs tespit edildi.”

COVID İLAÇLARI ÜRETİLİYOR MU?

-Bir de Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar Türkiye'de üretilecekti..

-“Yerlileşme ve millîleşme adımlarımızın karşılığını aldık. Dünyada, maske, eldiven, tulum gibi ürünlerde ve solunum cihazlarında büyük krizler yaşanırken biz kendi ihtiyacımızı yerli olarak karşıladığımız gibi 150'yi aşkın ülkeye yardım gönderdik.. Yine Covid-19 için kullanılan ilaçları bugün ülkemizde üretiyoruz.”

GEN HARİTASI

Öğrendiğimize göre Covid-19 için bağışıklık haritası da çıkarıldı..

Taramalara düzenli olarak devam edilecek..

Toplum bağışıklığının hangi seviyelere ulaştığı sürekli ölçülecek..

Acaba gen haritasını çıkartabilen kaç tane ülke var dünyada?

Bakın, Konya Şehir Hastanesi de devreye alındı..

Şehir hastaneleri ile Türkiye sağlıkta süper lige çıktı..

O SSK hastanelerinin durumu neydi öyle?

Devlet hastanelerinde sanki durum farklı mıydı?

Koğuş sistemi, 8 kişilik odaları hatırlıyorum..

O günlerden buralara gelindi..

Neyi mukayese edeceksiniz?

Onu bunu bırakın serum hortumu yoktu..

Şimdi bambaşka şeyleri konuşuyoruz..

Sağlıktaki bu başarının saçma sapan tartışmalara feda edilmesine izin vermemeliyiz.."