BAU Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile sürdürülebilir rekabetçiliğe katkı sunuyor

TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı, “Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi 2020” raporunu yayımladı. Rapora göre, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU); Parçacık ve Nükleer Fiziği, Geniş Bant Teknolojisi, Yapay Zekâ, Nesnelerin interneti, İşletme, Robotik, Hukuk, Enerji Verimliliği, Biyomedikal Ekipman Teknolojileri, Modelleme ve Simülasyon, Sinir Bilimleri ve Beyin, Sosyoloji ve Büyük Veri alanlarında hem kalite ve hem de yayın hacminde ortalamanın üstünde yer alarak, üniversiteler arası karşılaştırmada büyük ve köklü üniversiteleri geride bıraktı.

Türkiye'de faaliyet gösteren üniversitelerin, araştırma alanları bazında performanslarının birbirlerine karşılaştırmalı olarak değerlendirildiği rapor, bir üniversitenin kendi bünyesinde araştırma faaliyeti yürüttüğü tüm araştırma alanlarının hangilerinde göreceli olarak daha yetkin olduğunun analiz edilebilmesine de imkân tanıyor. Ayrıca rapor, ulusal politikaların, bölgesel planların, kurumsal stratejilerin belirlenmesi gibi çeşitli kritik süreçlerde veriye dayalı karar alma mekanizmalarının desteklenmesine yönelik olarak gerçekleştiriliyor.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri temel alanında büyük başarı

Raporda Bilgi ve İletişim Teknolojileri temel alanındaki başarısıyla dikkat çeken BAU, üniversite içerisinde yapmış olduğu pek çok çalışma ile birlikte bu başarısında katkısı olan; Türkiye'de ilk Yapay Zeka Mühendisliği Yüksek lisans programını açması, eğitimlerini teknolojinin kaynağı olan Stanford Üniversitesi ve Nesnelerin İnterneti alanında öncü olan Northeastern Üniversitesi gibi üniversiteler ile işbirliği içerisinde gerçekleştirmesi, sanal laboratuvarları, her türlü teknolojik çalışmaları ve inovatif ürünler oluşturulmasında projeler ve çözümler geliştirmesi de önemli ve hızlandırıcı bir rol oynuyor.