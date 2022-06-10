BAU IEMBA iş dünyasının liderlerine rehberlik edecek

BAU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından verilecek olan “Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı'nın yeni tasarımı üniversitenin Güney Kampüsü'nde, iş dünyasından liderlerin de katıldığı lansmanla tanıtıldı. Multidisipliner bakış açısıyla tasarlanan BAU IEMBA Lisansüstü programı ile üniversite ve iş dünyası arasındaki bağları kuvvetlendirmek ve iş birliklerini geliştirmek adına önemli bir adım atıldı.

Yöneticilerin işlerini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu hale getirmeye, ekiplerini başarıya odaklamaya ve rekabeti kendi avantajlarına çevirmeye teşvik ederek sosyal ve ekonomik değişime öncülük etmeyi hedefleyen aynı zamanda bir işletmenin karşılaşabileceği işletme ve yönetim sorunlarını ele alan disiplinlerarası bir program olan BAU IEMBA yöneticilere benzersiz ders programı ile rehberlik edecek.

Yenilik, büyüme, sürdürülebilirlik temel ilkeleri ile yola çıkan BAU IEMBA, beş kıtadan küresel düşünce önderleriyle birlikte küresel ekonomi, finans ve bankacılık konularındaki son gelişmeleri mercek altına alacak. Aynı zamanda dünyanın önde gelen iş merkezlerine sertifika ve araştırma turları düzenleyerek eğitim alacak olan yöneticiler için önemli fırsatlar sunacak.

“Geleceğin liderlerini yetiştireceğiz”

Programla ilgili bilgi veren Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Öncü, “Üniversitemizin uzun yıllardır sunmakta olduğu İşletme Yüksek Lisan Programı'nın yeni tasarımını tanıttık. Bu tasarımı değişen dünya koşullarına göre yaptık. Programımızı sürdürülebilirlik temasının etrafında oluşturduk. Umuyoruz ki iş dünyasının şu anda birçok iş problemine çözüm sağlayacak konuları eğitim sistemimizin içine aktaracağız. Geleceğin liderlerinin yetişmesine öncülük edeceğiz” dedi.

Programla küresel bir deneyim ve erişim imkanı sunuluyor

BAU IEMBA programının diğer IEMBA programlarıyla arasındaki farka değinen Prof. Dr. Öncü, “Türkiye de bu programın sunulduğu üniversiteler var. Biz farklı olarak küresel bir deneyim ve erişim imkanı sunduk. Bunu yaparken bir sosyal sorumluluk projesi de devreye soktuk. Uluslararası iki bağlantımız var. İlki teknolojiyi kullanarak, yurt dışından ülkemize katılımcıları getirip, öğrencilerimizle ders ve oturumlar yapmak. Bu açıdan dünyada çok ses getirmiş düşünce liderini davet ettik. Programımızı çok heyecanlı buldular ve katılım sağladılar. Onlarla yapılacak olan seminerler dünyanın her yerinde herkese açık olacak. İkincisi ise programın tercihli kısmı yani araştırma ve sertifika turu. Santa Clara University Yönetici Geliştirme Merkezi ile bir protokol imzaladık. Orada girişimcilik, liderlik ve yenilik konulu bir sertifika programı yapacağız” diye konuştu.

“Amacımız interdisipliner eğitimi artırmak”

İş dünyasının ihtiyaçlarına göre bilimsel çözüm üretecek bir program oluşturmak istediklerini belirten Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, “Yüksek lisans ve doktora programlarımızda alanında uzmanlaşmış, bilimsel üretimiyle, sektörle iş birliği halinde kişiler yetiştirmek. Amacımız interdisipliner eğitimi artırmak. Bir alanda uzmanlaşırken, diğer alanlarda da dersler alabilmek. Bilim dünyası bunu gerektiriyor. Bir diğer önemli unsur ise sektör ile iş birliklerimizde sanayi-doktora programlarıyla sektördeki problemlerin bilimsel çözümünü yapabilecek şekilde bir organizasyon yapısına geçmek. Bu alanda oldukça iyi yol aldığımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“İş dünyasına insan kaynağı yetiştireceğiz”

IEMBA programını geliştirerek interdisipliner bir yapıda hazırladıklarını kaydeden Prof. Dr. Karadeniz, “IEMBA her üniversitenin en değerli programlarındadır. Sektörle bir arada olduğumuz, değişen dünyayı en iyi takip edebileceğimiz ve oraya direkt insan kaynağını yetiştirdiğimiz program. Var olan bu programın daha interdisipliner ve küresel olmasını, pandemiyle beraber değişen dünyada, değişen normlarla ve yeni normalde iş dünyasının geleceğe hazırlanırken ihtiyaç duyacağı liderleri yetiştirecek bir program olsun istedik” ifadelerinde bulundu.