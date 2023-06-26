BAU Konservatuvarı Özel Yetenek Sınavı başvuruları devam ediyor

Günümüz dünyasına uygun sanatçılar yetiştirmek amacıyla konservatuvar eğitimine yapay zekâ temelli üretimleri ile yeni bir soluk getiren BAU Konservatuvar Müzik, Müzik Teknolojisi ve Sahne Sanatları bölümleri Özel Yetenek Sınavları başvuruları, 7 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Adaylar, başvuru esnasında sınavı online ya da yüz yüze mülakat olarak tercih edebilecekler.

Tam donanımlı sanatçılar yetişecek

Tüm güncel gereksinimlerin ötesinde yüksek imkânlarla donatılan konservatuvar binası, yerel ve dünya kültürünü harmanlamayı bilen, evrensel estetik mirasa katkı sunan ve daha yaşanabilir bir dünya için sanatsal ve entelektüel becerilerini geliştirmeyi hedefleyen; performans sanatçısı, akademisyen, eğitimci, besteci, ses tasarımcısı ve araştırmacı sanatçılar yetiştirmeyi hedefliyor.

Disiplinlerarası eğitimler yapılıyor

Sınavı kazanan öğrenciler, Müzik Bölümü ile icracılık, yorumculuk ve bestecilik alanında eserler üretme imkânı bulacak, Müzik Teknolojisi Bölümü ile müzik yazılımları, tonmaisterlik, aranjörlük, ses fiziği, elektronik müzik besteciliği gibi günümüzde önemi artan ve gelecekte daha da etkisini arttıracak olan alanlarda kendilerini geliştirebilme fırsatı bulacaklar. Sahne Sanatları Bölümünde ise oyunculuk, tiyatro, dans, kamera oyunculuğu, eğitimde drama, müzikal tiyatro ve vokal gibi alanları müfredat, kuram ve uygulama düzeyinde de kapsayan bir modelleme ile öğrenim görecekler.

Sınav için başvuru ücreti bulunmuyor

Başvurular 7 Haziran - 10 Temmuz 2023 tarihleri arasında, BAU Konservatuvar resmi internet sayfası üzerinden online olarak yapılacak. Adaylar sınava katılım göstermek için hiçbir ücret ödemeyecek. Adayların Müzik Bölümü için başvuru ekranına bugüne kadar yapmış oldukları çalışmaları, hedefleri, almış oldukları eğitimleri ve müzik bölümünde hangi uzmanlık alanında eğitim almak istediklerini anlatan bir niyet mektubu yazmaları gerekiyor. Müzik Teknolojisi ve Sahne Sanatları Bölümü için ise başvuru ekranında yer alan alana, bugüne kadar yapmış oldukları çalışmalarını, hedeflerini ve almış oldukları eğitimleri anlatan bir niyet mektubu yazmaları gerekiyor.

Adaylar 17 - 22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek sınav için ayrıntılı bilgiye https://aday.bau.edu.tr/ozelyetenek adresinden ulaşabilirler.

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