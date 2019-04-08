BAU uluslararası arenada en iyi üniversiteler arasında

Birleşmiş Milletler'in (BM) ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne göre değerlendirilen ‘Üniversite Etki Sıramalası 2019' derecelendirilmesinde, 76 ülkeden 450'den fazla üniversite yer aldı. Araştırmada, ‘İnsanlar için sağlık ve refah', ‘Kaliteli Eğitim', ‘Cinsiyet Eşitliği', ‘İyi İş ve Ekonomik Büyüme', ‘Endüstri, Yenilik ve Altyapı', ‘Eşitsizlikleri Azaltmak', ‘Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar', ‘Sorumlu Tüketim ve Üretim', ‘İklim Eylemi', ‘Barış, Adalet ve Güçlü kurumlar', ‘Hedefler için Ortaklıklar' başlıklı 11 ayrı kategoride değerlendirilmeler yapıldı. Araştırma, üniversitelerin bu kategorilerde sosyal ve ekonomik etkisi incelenerek yayınlandı. Türkiye'den devlet ve vakıf üniversitelerinin yer aldığı ‘Kaliteli eğitim' alanında Bahçeşehir Üniversitesi, uluslararası düzeyde ilk 201 bandında yer aldı. Aynı kategoride Türkiye'de 7. olan BAU, ‘Barış, adalet ve güçlü kurumlar' alanında 6. sırada, ‘Cinsiyet eşitliği'nde 8. sırada, ‘Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar'da 10. sırada ‘İnsanlar için sağlık ve refah' kategorisinde ise 12. sırada yer aldı.

‘Üniversite Etki Sıramalası 2019' sıralamasında; Yeni Zellanda'dan Auckland Üniversitesi birinci, Kanada'dan McMaster Üniversitesi ikinci olurken, Kanada İngiliz Kolombiya Üniversitesi ve İngiltere Manchester Üniversitesi üçüncü oldu.