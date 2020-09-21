Bavyera'da 8 binden fazla öğrenci karantinada

Bavyera Eğitim Bakanlığı tarafından bugün Münih'te yapılan açıklamada, şu anda 8 bin 800'den fazla öğrenci ve 771 öğretmenin karantina altında olduğunu, 343 öğrenci ve 48 öğretmene korona virüsü bulaşmış olduğunu duyurdu. Eyalet genelinde 1 milyon 650 bin öğrenci ve 150 bin öğretmen görev yapıyor. Eyalette eğitim yıl dönümü başlamasıyla birlikte ortaokullarda enfeksiyondan korunmak için okulun ilk iki haftasında maske takılması zorunlu hale getirilmişti.

Münih ve çevresinde bu zamana kadar 10 bin 673 korana vak'ası tespit edilmiş ve 223 kişi hayatını kaybetmişti.

Mehmet Koca