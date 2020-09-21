İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bavyera'da 8 binden fazla öğrenci karantinada

Bavyera'da 8 binden fazla öğrenci karantinada
Bavyera'da 8 binden fazla öğrenci karantinada

Almanya'nın Bavyera eyaletinde 8 bin 800'den fazla öğrencinin korona virüs nedeniyle karantina altına alındığını duyuruldu.

Bavyera Eğitim Bakanlığı tarafından bugün Münih'te yapılan açıklamada, şu anda 8 bin 800'den fazla öğrenci ve 771 öğretmenin karantina altında olduğunu, 343 öğrenci ve 48 öğretmene korona virüsü bulaşmış olduğunu duyurdu. Eyalet genelinde 1 milyon 650 bin öğrenci ve 150 bin öğretmen görev yapıyor. Eyalette eğitim yıl dönümü başlamasıyla birlikte ortaokullarda enfeksiyondan korunmak için okulun ilk iki haftasında maske takılması zorunlu hale getirilmişti.

Münih ve çevresinde bu zamana kadar 10 bin 673 korana vak'ası tespit edilmiş ve 223 kişi hayatını kaybetmişti.

Mehmet Koca

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.