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Bayanlar AXA Sigorta Kupa Volley'de finalin adı belli oldu

Bayanlar AXA Sigorta Kupa Volley'de finalin adı belli oldu
Bayanlar AXA Sigorta Kupa Volley'de finalin adı belli oldu

Bayanlar AXA Sigorta Kupa Volley yarı final karşılaşmasında Vakıfbank’ı 3-2 yenen Fenerbahçe Opet, finalde Eczacıbaşı Vitra’nın rakibi oldu.

Bayanlar AXA Sigorta Kupa Volley yarı final karşılaşmasında Vakıfbank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Opet, finalde Eczacıbaşı Vitra'nın rakibi oldu.

Salon: İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompleksi
Hakemler: Yavuz Akdemir, Cihat Küçükboyacı 

Vakıfbank: Cansu, Zhu, Zehra, Sloetjes, Robinson, Kübra, Gizem, Ayça, Buket, Ebrar, Rasic, Tuğba 

Fenerbahçe Opet: Bricio, Nur, Polen, Rabadzhieva, Eda, Ana, Melis, Merve, Fatma, Vargass, Sıla 

Setler: 25-17, 21-25, 21-25, 31-29, 13-15
Süre: 142 dakika (23, 28, 31, 40, 20)  

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