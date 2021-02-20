Bayburt buz kesti

Geceleri eksi 20 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle göletlerin yüzeyi kısmen buz tuttu, çeşmeler dondu. Bayburt'ta soğuk hava etkisini artırdı. Kar yağışıyla birlikte zeminin beyaza büründüğü Bayburt'ta karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Gece yaşanan aşırı soğuk, normal hayat akışını güçleştiriyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentte sessizlik hakim olurken evlerinde vakit geçiren birçok vatandaş yaktıkları sobanın üzerinde kestane ve patates közlemesi yaparak keyifli kış günü geçirmeye çalışıyor.

Kar ve soğuk havanın daha fazla etkili olduğu Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde ise akarsular, çeşmeler dondu, göletlerin yüzeyini kısmen buz kapladı. Yüzeyi donan göletler adeta Sibirya'yı aratmadı.

Öznur Demir

