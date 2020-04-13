Bayburt-Trabzon arasında yılın 6 ayı kapalı olan yollar açılıyor

Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri, korona virüs tedbirlerini alarak sezon çalışmasına başladı. Bayburt ile Trabzon Uzungöl arasındaki karayolunda kar temizliğine başlayan ekipler, 20 günlük sürenin ilk startını verdi. Şantiye Şefi Dursun Ali Barın, “Şu anda Kılıçkaya, Dumlu, Kavlatan, Karlıca ve Seydiyakup Yaylası'nda 20 gün sürecek bir çalışma başladı. İnşallah 20 gün sonra tüm yerleşim birimlerimizi, yaylalarımızı açıp Bayburt'a ineceğiz. Kazasız belasız her sabah maskelerimizle dezenfekte olarak işe çıkıyoruz. Maskelerimizle işbaşı yapıp çalışmaya başlıyoruz. Kolonyamızdan dezenfekte araçlarımıza, eldivenimize her şeyimiz var" dedi.

Kepçe operatörü ise güzergahta zaman zaman 7 metreyi bulan kar yığınlarını açtıklarını söyledi.

Beşir Kelleci