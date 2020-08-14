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Bayburt Üniversitesi özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak

Bayburt Üniversitesi özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak
Bayburt Üniversitesi özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak

Bayburt Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile birlikte Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü’ne de ‘Özel Yetenek Sınavı’ ile öğrenci alacak.

Bayburt Üniversitesi 2020-2021 Akademik yılında, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna; Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü (Örgün öğretim), Antrenörlük Eğitimi Bölümü (Örgün öğretim ve İkinci öğretim) ve Spor Yöneticiliği Bölümü (Örgün öğretim) ile Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Lisans programına ‘Özel Yetenek Sınavı' ile öğrenci alımı yapacak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna müracaat etmek isteyen adaylar, 07-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında ön kayıt işlemini http://besyo.bayburt.edu.tr adresinden çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirebilecekler.
Bu yıl ilk defa öğrenci alımı gerçekleştirilecek olan Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Lisans programı ‘Özel Yetenek Sınavı'na başvuru yapmak isteyen adaylar için başvurular, 24-31 Ağustos 2020 tarihleri arasında Bayburt Üniversitesi (http://bayburt.edu.tr), Sanat ve Tasarım Fakültesi (https://www.bayburt.edu.tr/tr/sanat-ve-tasarim-fakultesi) web sitesinde verilecek olan linkten çevrimiçi olarak yapılacak.

Adaylar Özel Yetenek Sınavı Kılavuzlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilecekler.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı İçin ;
https://www.bayburt.edu.tr/tr/2020-2021-akademik-yili-ozel-yetenek-sinav-basvurusu-1
Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı İçin;
https://www.bayburt.edu.tr/tr/2020-2021-egitim-ogretim-yili-resim-bolumu-ozel-yetenek-sinavi-klavuzu

Öznur Demir
 

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