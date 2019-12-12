Bayburt'ta bir kadın, boğazı kesilerek öldürüldü

Olay, bugün saat 10.40 sıralarında il merkezinde bulunan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, KETEM'de temizlik işçisi olarak çalışan 1 çocuk annesi dul kadın Zehra Erdemir (45), kendisini bir süredir rahatsız eden R.Ç.'nin (34) bıçaklı saldırısına uğradı.

Boğazı kesilen Zehra Erdemir, Bayburt Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Saldırgan R.Ç., daha sonra üniversiteye geçerek burada temizlik çalışanı Süleyman Alan'ı da (47) kalbinden bıçakladı.

Süleyman Alan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçmaya çalışan saldırgan, üniversite güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Beşir Kelleci

