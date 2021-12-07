Bayburt'ta fırtına çatıları uçurdu

Bayburt'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan Saraycık Köyünde fırtına etkili oldu. Fırtına 5 evin çatısını uçururken enerji nakil hatlarına zarar verdi. Saraycık Köyü muhtarı Hacı Arif Öztürk, akşam saatlerinde etkili olan fırtınanın Cengiz Akbaba, Süleyman Okumuş, Süleyman Çınar, Hüsamettin Çağlar ve Hacı Osman Çınar isimli vatandaşların evlerinin çatılarını uçurduğunu belirtti. Fırtınada maddi hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadı. Elektrik kesintisi yaşanan köyde, köy sakinleri fenerler eşliğinde çatıları uçan kişilerin yardımına koştular.

Öznur Demir