Bayburt'ta haziran ayında yayla yollarında karla mücadele

Bayburt İl Özel İdaresi Konursu Şantiyesi tarafından iş makinesiyle Bayburt-Trabzon arasında "Yedi Göller" bölgesi olarak bilinen 2 bin 700 rakımlı Haldizen Yaylası yolunda, yüksekliği yer yer 4 metreyi bulan karı temizlemek için çalışma başlatıldı.

Karla mücadele ekibi, kışın yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan, yaz aylarında özellikle doğa tutkunlarının uğrak yeri olan Soğanlı Dağları'nın dik yamaçları arasındaki Aygır Gölü, Balıklı Göl, Dipsiz Göl, İkiz Göller, Kara Göl, Sarıçiçek Gölü ile Pirömer Gölü'nün yer aldığı güzergahın açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bölgenin Ramazan Bayramının ardından tamamen kardan temizlenmesi planlanıyor.

Öte yandan bölgede yer alan Derebaşı virajlarında 10 Mayıs'ta gerçekleştirilen yol açma çalışmalarını takip eden AA muhabiri Abdulkadir Nişancı uçurumdan düşmüş, 13 gün süren çalışmalar sonunda cansız bedenine ulaşılabilmişti.

Beşir Kelleci



