Bayburt'ta nesli tükenme tehlikesindeki vaşak fotokapanla görüntülendi

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kategorilerine göre "Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi"nde yer alan vaşak, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Bayburt Şube Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde bulunan Yakup Abdal Tabiat Parkına yerleştirilen fotokapana yansıdı.

Görüntülerde vaşağın tek başına dolaşıp yiyecek aradığı görüldü. Vaşağın 1 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.

Fotokapana ayrıca 3 yeni yavrusuyla dolaşan bozayı da takıldı. Yavrularıyla birlikte yiyecek arayan ayı bir süre fotokapanın kurulduğu civarda bulunduktan sonra ormanlık alana doğru ilerlemeye devam etti.

Ahmet Akbuğa

