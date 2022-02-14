Bayburt'ta soğuk hava etkili oluyor

Bayburt'ta soğuk hava gece ve günün aydınlanmasına yakın saatlerde etkili oluyor. Kar yağışıyla birlikte yüksek kesimlerde zeminin beyaza büründüğü Bayburt'ta karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Gece yaşanan aşırı soğuk, normal hayat akışını güçleştiriyor. Soğuk hava nedeniyle genelde sokaklarda sessizlik hâkim olurken evlerinde vakit geçiren birçok vatandaş yaktıkları sobanın üzerinde kestane ve patates közlemesi yaparak keyifli kış günü geçirmeye çalışıyor.

Kar ve soğuk havanın daha fazla etkili olduğu Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde ise akarsular, çeşmeler dondu, göletlerin yüzeyi buz kapladı. Yüzeyi donan göletler adeta Sibirya'yı aratmadı. Çocuklar da poşetle kaymanın tadını çıkarıyor.