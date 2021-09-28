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Bayburt'ta trafik kazası: 7 yaralı

Bayburt'ta trafik kazası: 7 yaralı
Bayburt'ta trafik kazası: 7 yaralı

Bayburt’ta minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16. 30 sıralarında Bayburt merkeze bağlı Arslandede köyü yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 69 S 0047 plakalı minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle yön levhasına çarpıp yolun kenarına devrilen minibüsteki yolculardan 7 kişi yaralandı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Minibüs içerisinden AFAD ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarda Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Öznur Demir

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