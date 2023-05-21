Bayburt'un en yaşlı berberi mesaiye radyonun düğmesine basarak başlıyor

Sabahın erken saatlerinde dükkanı açan Atayeter yıllardır dükkanı açar açmaz radyonun düğmesine bastığını vurgulayarak, bu nedenle çevredekilerin, tıraşa gelenlerin kendisine 'radyolu berber' adını verdiklerini söyledi.

"81 yaşındayım, 11 yaşında başladım bu mesleğe, 70 senedir berberim"

Çeyrek asrı aşkın süredir berberlik mesleğini aşkla yapan Atayeter, "Mesleğimden memnunum, Allah canıma sağlık verdiği müddetçe berberliğe devam edeceğim" diyerek konuştu. Bayburt'taki en eski berber olduğuna değinen Atayeter, "Eskiden çok berber arkadaşlarımız vardı, bazıları rahmetli oldu, bazıları işi bıraktı ama ben hala devam ediyorum. Şu an Bayburt'ta en eski berber benim" dedi.

Çırak yetiştiren usta şu an çıraksız tek başına çalışıyor

Yaklaşık 20 çırak yetiştirdiğini söyleyen Atayeter, şu an tek olarak çalıştığını kaydederek, "Benimle şu an çalışan hiç kimse yok. Aşağı-yukarı 20 tane çırak yetiştirdim memlekette, daha çırak falan da almıyorum kendi kendime çalışıyorum. Zaten pek müşteri de kalmadı, berber gençlik mesleği ben yaşlandığım için yaşlıları, 50-60 senelik eski arkadaşlarımı, tanıdıklarımı tıraş ediyorum" sözlerini kullandı.

"Ben eski zanaatkar olduğumdan dolayı benim takımlar da hemen hemen eski sayılır"

Gelişen teknolojiyle birlikte berberlik mesleğinde birçok şeyin değiştiğini aktaran Atayeter, elektronik cihazların yanı sıra jiletle birlikte orijinal usturaların da artık kullanılmadığını belirtti. Günümüzde kullanmadığı el makinelerinden birini eline alan Atayeter, “Bu elimde gördüğünüz makine yaklaşık 50 senelik el makinesi. Bunu herkes çalıştıramaz. Şimdiki berberler bunu çalıştıramaz, bu makineler eller çalışıyor. Bu usturalar da şu anki berberlerde yok, bunlar antika sayılıyor. Bu usturaları bilemek de maharet isteyen bir işti, şimdiki gençler bunlarla uğraşmamak için bunların ne olduğunu pek bilmezler, şimdiki meslek sahipleri hep hazırcı, tak jileti, tıraş et" şeklinde konuşarak gülerek olaya şakayla yaklaştı.

"Dükkanda radyo hiç susmaz, ancak dükkan kapanınca radyo kapanır"

Kendisine radyolu berber denmesinin nedenini açıklayan Atayeter, "Benim dükkanda radyo hiç susmaz, dükkanı açtığım anda radyonun düğmeye basar dükkanla birlikte radyoyu da açarım, akşam dükkanı kapattığım zaman radyo kapanır. O nedenle bana radyolu berber derler" ifadelerini kullandı.

Öznur Demir



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