Bayern Münih çeyrek finalde !

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda PSG'yi 1-0 yenen Bayern Münih, rövanşta rakibini Allianz Arena'da konuk etti. İlk yarı golsüz eşitlikle sona ererken, ikinci yarıda daha etkili olan taraf Alman ekibiydi. 61. dakikada Maxim Choupo-Moting fileleri havalandırarak Bayern Münih'i 1-0 öne geçirdi. 89. dakikada Serge Gnabry'in golüyle farkı 2'ye çıkaran ev sahibi takım, sahadan 2-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Turgay Kılıç



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.