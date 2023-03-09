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Bayern Münih çeyrek finalde !

Bayern Münih çeyrek finalde !
Bayern Münih çeyrek finalde !

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Bayern Münih, Paris Saint-Germain'i 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda PSG'yi 1-0 yenen Bayern Münih, rövanşta rakibini Allianz Arena'da konuk etti. İlk yarı golsüz eşitlikle sona ererken, ikinci yarıda daha etkili olan taraf Alman ekibiydi. 61. dakikada Maxim Choupo-Moting fileleri havalandırarak Bayern Münih'i 1-0 öne geçirdi. 89. dakikada Serge Gnabry'in golüyle farkı 2'ye çıkaran ev sahibi takım, sahadan 2-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Turgay Kılıç
 

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