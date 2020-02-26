Bayern Münih Chelsea'yi ezip geçti

Maçın ilk dakikasından itibaren ağırlığını ortaya koyan ve rakibine büyük bir üstünlük sağlayan Alman devi, İngiliz temsilcisini panzer gibi ezip geçti. 51. ve 54. dakikalarda genç yıldız Serge Gnabry ile skoru 2-0'a taşıyan Bayern Münih'te maçın sonucunu 76'da attığı golle gol makinası Lewandowski belirledi.

Lampard'ın gençleri Bayern'e diş geçiremedi

Bir Chelsea efsanesi olan teknik direktör Lampard'ın önderliğinde bu sezon oldukça genç ve dinamik bir takım kuran mavi beyazlılar, son haftalarda aldıkları kötü sonuçlara bir yenisini daha ekleyerek turu oldukça zora soktu. Stamford Bridge'de taraftarlarını hayal kırıklığını uğratan Chelsea istatistiklerde de geride olduğu maçta kalesinde 3 gole engel olamadı.

Fatih Burak Yıldırım