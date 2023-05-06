Bayern Münih liderliğini sürdürdü



Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Bayern Münih ile Werder Bremen, Weser Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona ererken, ikinci yarıda etkili olan taraf Bavyera ekibiydi. Mücadelenin 62. dakikasında Serge Gnabry'nin golüyle Bayern 1-0 öne geçti. Konuk takım, 72. dakikada Leroy Sane'nin meşin yuvarlağı filelere göndermesiyle farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi ekip, Niklas Schmidt ile skoru 2-1'e getirse de Bayern Münih maçı 2-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih puanını 65 yükseltirken, Werder Bremen ise 35 puanda 12. sırada kaldı.

Furkan Kayıkci



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