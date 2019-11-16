İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayern Münih'in yeni başkanı Herbert Hainer oldu

Bayern Münih'in yeni başkanı Herbert Hainer oldu
Bayern Münih'in yeni başkanı Herbert Hainer oldu

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih’in yeni başkanı Herbert Hainer oldu.

Bayern Münih'te seçimli genel kurul yapıldı. Münih Olimpiyat Salonu'nda gerçekleştirilen kurulda kırmızı-beyazlı kulübün uzun yıllar başkanlığını yapmış olan Uli Hoeness, aday olmazken, oyların çoğunluğunu alan Herbert Hainer ise Münih temsilcisinin yeni başkanı seçildi. Bayern Münih'te başkanlığın yanı sıra menajer ve futbolcu olarak da görev alan Hoeness, Hainer'in başkan olmasından dolayı memnun olduğunu aktarırken, açıklama yaptığı sırada göz yaşlarına hakim olamadı.

Bayern Münih'te yeni başkan Hainer'in yardımcılıklarını da Dieter Mayer ve Walter Mnnekes yapacak.
Ayırca eski futbolcular Arjen Robben ve Franck Ribery de genel kurula katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.